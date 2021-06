Porto di Ancona, ordinanza per l'accesso di persone e mezzi

ANCONA - Cambiano nel porto di Ancona le modalità di accesso per le persone e per i mezzi non collegati alle attività portuali. L’Autorità di sistema portuale ha emanato oggi un’ordinanza che ha lo scopo di migliorare la coesistenza della circolazione fra i veicoli legati al traffico portuale e degli operatori con il crescente afflusso di persone diretto nell’area del Porto antico dove, nella stagione estiva, sono presenti al molo Rizzo attività di ristorazione, ricreative e intrattenimento. Una decisione che ha lo scopo aumentare la sicurezza e di conseguenza garantire l’incolumità a tutti coloro che transitano nello scalo.

L’ordinanza prevede, da giovedì 17 giugno, il divieto di accesso a monopattini, skateboards e biciclette da ogni varco portuale. Saranno consentiti esclusivamente gli accessi di biciclette dei lavoratori del porto nella fascia oraria compresa fra le ore 5 e le ore 15 o che siano utilizzate dai passeggeri e dagli equipaggi delle navi traghetto. Sempre da giovedì sarà vietato l’accesso delle automobili non autorizzate e dirette agli esercizi commerciali presenti nell’area portuale. Per ridurre ogni eventuale interferenza tra i pedoni e il traffico dei veicoli, le persone dirette al Porto antico dovranno passare dal varco della Repubblica con l’obbligo di utilizzare il percorso pedonale contrassegnato in rosso per chiunque intenda andare a piedi dalle aree del porto storico fino alla banchina San Francesco al Porto antico.

Le novità riguardano anche Portella Santa Maria, varco pedonale oggetto di molteplici segnalazioni di passaggio di motocicli e altri mezzi di trasporto non autorizzati. Per eliminare i rischi per gli utenti dei locali circostanti nelle ore di minore visibilità è stata prevista, da domani mercoledì 16 giugno, la chiusura della Portella dalle ore 18.30 alle ore 6 del mattino. Rimane disponibile l’accesso pedonale dal varco della Repubblica.