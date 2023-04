Controlli sulle strade con il laboratorio mobile della stradale: decurtati 50 punti patente

ANCONA - Nel fine settimana scorso le pattuglie della Polizia Stradale di Ancona e Pesaro hanno effettuato controlli insieme al personale sanitario e con l’utilizzo di un laboratorio mobile. Il laboratorio favorisce infatti una velocizzazione dei tempi di accertamento sull’uso di sostanze stupefacenti eseguendoli direttamente su strada mediante personale specializzato con l’ausilio di medici.

Sono state controllate 26 persone e 19 veicoli, denunciate 3 persone per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ritirate 3 patenti ed una carta circolazione nonché decurtati complessivamente 50 punti. Inoltre, sono state elevate due sanzioni per circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ed una mancata revisione per un totale di circa 2000 euro.