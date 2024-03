Furti in città, è ritenuto socialmente pericoloso. L'uomo dovrà lasciare il territorio per tre anni

Il Questore di Ancona ha firmato la misura di prevenzione del Divieto di Accesso alle Aree Urbane nei confronti di un soggetto, italiano di circa 47 anni.

In particolare l'uomo ha violato la misura cautelare personale del divieto di dimora nella provincia di Ancona emessa nei suoi confronti solo qualche mese fa. La misura gli era stata applicata a seguito di un furto avvenuto nella provincia ai danni di un esercizio commerciale. Ritenuto socialmente pericoloso, anche in base ai suoi numerosi precedenti giudiziari e di polizia, e considerata la necessità di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Questore ha ritenuto necessario dover emettere nei suoi confronti la misura di prevenzione, con la quale gli ordina di lasciare il territorio comunale e contestualmente gli vieta di far ritorno per un periodo di tre anni.