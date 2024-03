Polizia locale: giubbotto tattico, spray urticante e manganello in attesa delle pistole

ANCONA - Giubbotto tattico per proteggersi dalle armi da taglio, ma anche spray urticante e manganello. La poliza locale di Ancona rafforza il proprio equipaggiamento in attesa di altre due novità: le armi da fuoco, per le quali si sta completando l'iter burocratico e formativo, e i 18 agenti che entreranno concorso che sarà indetto entro fine anno. Le novità sono state presentate oggi nella sede delle Palombare, dal comandante Marco Ivano Caglioti e il vicesindaco Giovanni Zinni.

“La consegna delle dotazioni tecniche per operare alla Polizia Locale sono un impegno assunto e mantenuto dalla Amministrazione comunale - ha dichiarato Zinni ai presenti e agli operatori dell'informazione- per efficientare gli agenti nell’esercizio delle loro funzioni. I dispositivi di autodifesa quali il distanziatore, i giubbotti tattici e lo spray sono strumenti tecnici indispensabili per svolgere le attività di sicurezza e Polizia giudiziaria nel territorio. L'obiettivo- ha detto rivolgendosi agli agenti presenti- è garantire la vostra incolumità e nei servizi di perlustrazione in uniforme e ma alcuni strumenti possono tornare utili anche alla squadra antidegrado che opera in borghese per il presidio del territorio e che sta ottenendo, al pari delle altre, risultati più che soddisfacenti. Oggi indossare un uniforme, al di là dei perimetri delle competenze, per voi è comunque un rischio. Può capitare una aggressione per una contravvenzione o da Codice rosso e dovete trovarvi nelle condizioni per operare al meglio, adeguatamente salvaguardati. Stiamo andando avanti sulla questione dell'acquisizione delle armi da sparo, è stato già adottato il regolamento da parte del consiglio comunale e quindi procederemo all'acquisto delle stesse a norma di legge. Porteremo a compimento anche questo passaggio previa adeguata e opportuna formazione. Un valore aggiunto – la formazione- che intendiamo applicare a tutti gli uffici e in ogni settore ". "Procederemo gradatamente- ha aggiunto il Comandante Caglioti- in ogni settore di nostra competenza, dalla dotazione delle armi, all'efficientamento dei servizi, all'implementazione del personale, il tutto con i tempi necessari e con la massima cura".

Per quanto riguarda le armi da fuoco: "Ci stiamo preparando, stiamo facendo i corsi- ha spiegato Caglioti- abbiamo già quasi finito il primo step sul maneggio e inizieremo con i tiri. Poi ci sranno le visite e l'acquisto delle armi, ma il problema non è avere il ferro quanto saperlo usare insieme alla testa". Per vedere le armi nelle fondine non ci sono ancora tempi certi, ma "l'obiettivo- conclude il comandante- è averle entro qualche mese. Spero che alla festa del corpo il personale sia armato". Assessore e Comandante hanno quindi annunciato l' inaugurazione, a breve, della centrale di videosorveglianza non appena a regime il sistema, e confermato il piano assunzioni che prevede l'ingresso entro l'anno di circa 18 nuovi agenti.