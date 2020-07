Pista ciclabile, mancano i certificati: «Il Comune lo ha confermato, ora chiudetela»

La ciclabile tra gli Archi e piazza Kennedy non dispone della dichiarazione di conformità al codice della strada, quindi: «Non può essere usata, va chiusa subito». Lo afferma il consigliere comunale Fratelli d’Italia Marco Ausili, dopo l’accesso agli atti chiesto e ottenuto nei giorni scorsi dal gruppo consiliare FdI. Questione di tempo, replica il Comune, con la risposta affidata al dirigente della Mobilità Urbana Claudio Centanni. «L'opera è in corso di ultimazione – spiega l’architetto- e a seguito del certificato di regolare esecuzione, sarà emessa una ordinanza che regolamenterà la viabilità nel tratto interessato dall'opera in conformità con il vigente Codice della Strada».

Proprio su questo punto però si scaglia Fratelli d'Italia. La pista è ancora in completamento: «Eppure è già stata aperta all’uso sottoponendo a forte rischio chi la attraversa, come si può confermare tenendo in considerazione gli incidenti accaduti ad alcuni ciclisti negli ultimi giorni. La pista va chiusa finché non sarà completata e collaudata – commenta Ausili- presenta inoltre sempre più vistose irregolarità, come ad esempio il decentramento della linea aerea per i filobus che sta creando disagi ai mezzi del Trasporto Pubblico Locale. Continueremo a fare accessi agli atti per verificare collaudo ed esecuzione dei lavori e paventiamo anche la possibilità di un esposto in Prefettura- conclude Ausili- ma intanto, a causa di fretta e forzature dell’Amministrazione, l’uso della pista è irregolare, oltre a rappresentare la stessa un dispendio di risorse evitabile vista la sua natura temporanea».