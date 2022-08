Guarda in faccia i poliziotti e li insulta urlando mentre fa pipì in strada

ANCONA - Fa pipì a terra vicino alle strisce pedonali, guardando i poliziotti con aria di sfida. Il ghanese, 36enne, ha anche lanciato anche degli insulti agli agenti che lo avevano sorpreso la scorsa notte lungo corso Carlo Alberto.

Terminato di dar sfogo ai bisogni fisiologici, l’uomo ha cercato di allontanarsi. Invano. I poliziotti lo hanno fatto salire in auto per portarlo in questura. Sulla volante, il 36enne continuava a urlare e a sbattere contro gli interni del veicolo. Risultato irregolare sul territorio, è stato multato per atti contrari alla pubblica decenza ed espulso.