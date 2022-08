Dall’ingrosso di calzature alla fondazione del centro Mirum: l’imprenditoria anconetana piange Pierluigi Vesentini

ANCONA - L’imprenditoria anconetana piange Pierluigi Vesentini, morto questa mattina all’Inrca all’età di 84 anni stroncato da una lunga malattia. Noto imprenditore, Vesentini iniziò a lavorare da giovane insieme al fratello Giancarlo nell’azienda di ingrosso calzature di via De Gasperi, creata dal padre Daniele nel 1934. Impresa che, negli anni, si espanse anche fuori città con filiali a Pesaro, Pescara, Avezzano e Macerata.

Nel 1984, per i 50 anni di attività, l’azienda festeggiò regalando a dipendenti e famiglie un viaggio in costiera amalfitana. Negli anni successivi, Vesentini si dedicò all’apertura di centri per la vendita di calzature al dettaglio. Negli anni ’90, insieme ad altri soci, trasformò un vecchio opificio della Baraccola nell’attuale centro commerciale “Mirum”. I funerali saranno celebrati domani (29 agosto), alle 10,30, alla chiesa del Sacro Cuore di via Maratta.

«Quando penso a papà, le prime cose che mi vengono in mente sono: un uomo serio, generoso, ligio al lavoro, un uomo di parola, onesto- ricorda la figlia Cinzia- un padre meraviglioso, attento, amorevole ma all'occorrenza anche severo. Un nonno incredibile, che adorava i suoi nipoti come nessun altro. Ciao papà mi mancherai tanto, sarai presente nei miei pensieri ogni giorno della mia vita».