Picchia il poliziotto che seda la lite, la donna non potrà avvicinarsi a Marina Dorica

ANCONA - Aveva picchiato con uno schiaffo un poliziotto che era intervenuto per sedare la lite tra lei e un'altra donna: il questore Cesare Capocasa ha emesso nei suoi confronti un Daspo urbano. La 40enne italiana, che era anche stata sanzionata per ubriachezza molesta, non potrà ora avvicinarsi per un anno ai locali pubblici di via Marconi e Marina Dorica se non per motivi di estrema e comprovata necessità. La lite era avvenuta lo scorso 9 settembre in via Marconi.