Più sicurezza in città, controlli della Polizia in tutto il capoluogo. Nei guai 2 giovani

ANCONA - Con l'inizio del nuovo anno scolastico ed il rientro in città dei cittadini ripartono i controlli straordinari del territorio disposti dal Questore di Ancona Cesare Capocasa, d’intesa con il Prefetto Darco Pellos, in quelle zone del capoluogo ritenute maggiormente interessate da fenomeni criminosi.

Tra le zone controllate dagli operatori della Polizia di Stato rientrano Piazza Cavour, Piazza Roma, corso Garibaldi e tutte le zone interessate dal passeggio cittadino.Nel pomeriggio di ieri infatti, in zona piazza Roma, nota per la presenza di gruppi di giovani, gli operatori della Questura dorica hanno identificato due soggetti, un italiano ed un tunisino, entrambi gravati da precedenti penali per violazione delle norme in materia di immigrazione e di sostanze stupefacenti.

Al giovane soggetto italiano veniva notificato un avviso orale emesso dal Questore di Ancona, mentre il tunisino veniva invitato presso gli uffici di via Gervasoni al fine di regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.