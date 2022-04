Mancinelli a difesa del Piano: «Non è una giungla pericolosa»

ANCONA - «Episodi spiacevoli e deprecabili che si sono verificati anche nelle ultime settimane non si verificano solo al Piano, respingo la rappresentazione che viene fatta di quel quartiere come una zona invivibile». Sindaco Valeria Mancinellli in difesa del Piano, oggi in consiglio comunale. Lo scudo si è alzato in risposta all’interrogazione di Antonella Andreoli, consigliere della Lega, che chiedeva quali fossero le iniziative in programma per rilanciare il quartiere. «Non ci sono episodi di inciviltà e microcriminalità imparagonabili al resto della città- continua il sindaco- non significa negare i fatti, ma episodi deprecabili e risse ci sono anche in pieno centro città. Non si può etichettare il Piano come una giungla dove è pericoloso addentarsi». «Ci sono problemi reali, come gli episodi di ubriachezza molesta, e le misure che abbiamo messo in piedi non sono risolutive in senso assoluto ma aiutano a contenere il fenomeno» continua la Mancinelli.

«Stiamo riprogrammando le iniziative promozionali a sostegno del quartiere anche per l’estate, negli ultimi 2 anni sono state interrotte a causa del Covid, come il Primo Piano Festival o i mercatini di Natale- continua il sindaco- appena avremo un calendario definitivo lo presenteremo. Poi c’è la riqualificazione del mercato piazza d’armi, che contiamo di appaltare entro quest’anno».

«In centro i mercatini ci sono stati anche sotto Covid- ha replicato Andreoli- deliberatamente volete evitate quella parte di città. Avete globalizzato il degrado e la criminalità nel resto di Ancona».