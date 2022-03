Caos al Piano, aggredisce una cliente in banca dopo aver seminato il panico

ANCONA - Prima le urla, poi gli spintoni nei confronti di una donna, convinto che quest'ultima gli avesse rubato i documenti mentre era in fila a fare bancomat. Sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri e gli operatori del 118 per riuscire a placare la sua ira. Lui, un giovane ubriaco, è stato caricato in ambulanza e portato all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Ora rischia una denuncia.

E' quanto successo ieri mattina all'interno della filiale di Banca Intesa di piazza Ugo Bassi, in zona Piano. L'aggressore è un 23enne del Bangladesh in stato confusionale che, secondo le testimonianze dei presenti, ha urlato e strattonato la vittima, accusandola di avergli rubato i documenti. Il giovane si è poi allontanato dall'istituto ma è stato rintracciato poco dopo e riportato alla calma. Gli operatori della Croce Gialla di Ancona l'hanno poi trasportato in ospedale per accertamenti. La donna aggredita non ha riportato ferite: per lei soltanto un grande spavento.