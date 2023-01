Lancia i petardi contro la volante della polizia, poi tenta di aprire gli sportelli dell'auto e spintona gli agenti

ANCONA - Si avvicina ai poliziotti ed esplode dei petardi, denunciato. E' successo stanotte intorno alle 4 in piazzale Kennedy. L'uomo, ubriaco, ha prima lanciato ii petardi in direzione della volante, poi ha dato in escandescenze e ha iniziato a colpire l'auto con le mani tentando di aprire gli sportelli.

Durante quello che doveva essere il chiarimento, ha spintonato i poliziotti. E' stato sanzionato per ubriachezza molesta, denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale nonché multato per la violazione del regolamento di Polizia Urbana sull'utilizzo dei fuochi pirotecnici.