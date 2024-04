Perde il portafoglio durante il rifornimento e lo ritrova vuoto: 50enne incastrato dalle telecamere e denunciato

FABRIANO – Aveva fatto rifornimento al self, ma durante l’operazione ha perduto il portafoglio caduto a terra e prelevato da un cliente che stava attendendo il suo turno. Vittima del furto un sessantenne, che dopo aver terminato il rifornimento in un distributore del centro di Fabriano si è accorto in macchina di non avere più il portafoglio, ritornando nuovamente nei pressi della stazione. Dove ha trovato chi era in coda dopo di lui, che però ha negato dicendo di non averlo visto in terra.

A svelare l’arcano i filmati del sistema di videosorveglianza presente alla stazione di rifornimento, che hanno mostrato come un cinquantenne era riuscito con un piede ad avvicinare a sé il portafoglio ed a metterselo in tasca, liberandosene poco dopo gettandolo tra l’erba dopo il distributore, ma non prima di aver prelevato un centinaio di euro in contanti circa presenti all’interno. È stato ritrovato da un signore che era a passeggio con il cane, che lo ha aperto, visto il nome sui documenti e contattato il legittimo proprietario per restituirglielo. Ma i soldi non c’erano più e per questo il 60enne ha sporto denuncia-querela. Quindi, le indagini dei carabinieri che sono riusciti ad identificare il responsabile il quale è stato denunciato per furto aggravato.