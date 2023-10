Tenta l'approccio sessuale con un 12enne, in casa ha centinaia di foto e video pedopornografici: arrestato

ANCONA - Un insospettabile 60enne che nascondeva un terribile segreto. E' quanto scoperto nelle scorse ore dai carabinieri. A finire in manette un dipendente comunale di 60 anni, trovato in casa con centinaia di foto e video pedopornografici. Le indagini da parte dei militari sono partite dalla denuncia effettuata in caserma dai genitori di un ragazzo anconetano di 12 anni. Secondo il racconto del minorenne, l'uomo avrebbe tentato in più riprese di avvicinarlo con il fine di avere un rapporto sessuale.

Nel mese di agosto i militari si sono presentati in casa del 60enne e, su ordine della Procura, hanno avviato la perquisizione all'interno dell'appartamento. Dal controllo è emerso che il dipendente comunale nascondeva materiale pedopornografico composto da riviste, foto e video. Centinaia le immagini trovate e sequestrate dagli investigatori che l'uomo avrebbe acquisito navigando sul web. Quanto trovato dai carabinieri sarà analizzato con dovizia: si dovrà capire infatti se l'uomo abbia inoltrato il materiale a terzi oppure, eventualità ancora più grave, se prodotto autonomamente parte della produzione sequestrata. Il 60enne si trova agli arresti domiciliari.