Passaporti, open day garantiti per tutto agosto per i rinnovi

ANCONA - Il questore di Ancona ha disposto la prosecuzione delle aperture straordinarie, tutti i giovedì, in questura, anche per il mese di agosto affinché sia garantito a tutti gli aventi diritto il rilascio del titolo di espatrio. Nella sola giornata dell’open day di oggi sono state accolte 93 istanze di rilascio, malgrado sia ormai la vigilia di Ferragosto. Si riportano, qui di seguito, le aperture ordinarie tuttora in vigore, dello sportello Passaporti della questura di Ancona: lunedì mattina (09 -13) con prenotazione tramite “agenda on line”, martedì mattina (09 -13) con prenotazione tramite “agenda on line”, mercoledì mattina (09-13) e pomeriggio (14-17) con prenotazione tramite “agenda on line”, giovedì apertura straordinaria mattina (09-13) con accesso libero senza prenotazione in agenda, venerdì mattina (09-13) con prenotazione tramite “agenda on line”, sabato solo ritiro dei passaporti (09-12). Rimane garantita la procedura di urgenza (per motivi di salute, lavoro, studio, turismo) grazie alla quale è sempre possibile scrivere ai sottoelencati indirizzi o telefonare allo 071-2288474 (dalle ore 12.00 alle ore 13.00) richiedendo un appuntamento per il rilascio del titolo con priorità.