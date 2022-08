Va in overdose in traghetto mentre viaggia per la Grecia: è in codice rosso all’ospedale

ANCONA- Doveva dirigersi in Grecia per le vacanze estive un uomo di 46 anni di nazionalità turca e residente in Francia invece si trova all’ospedale di Torrette, in codice rosso avanzato, dopo quanto accaduto ieri sera (18 agosto).

L’uomo, sul traghetto diretto appunto per la Grecia, è andato in overdose rendendo necessario l’intervento dei sanitari. I primi soccorsi sono stati forniti dal medico di bordo che poi lo ha affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato prontamente dal porto all’ospedale regionale.