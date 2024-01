Scontro tra due auto, mezzi distrutti e soccorsi sul posto. Strada chiusa per ore

Incidente stradale questa mattina lungo la Strada Provinciale Arceviese, nel Comune di Ostra Vetere. Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate tra di loro. Mezzi distrutti ma per fortuna nessun ferito in gravi condizioni. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e gli operatori del 118. La strada è stata chiusa alcune ore per la rimozione dei mezzi coinvolti.