Gilberta Giacchetti eletta presidente del Campana, è la prima donna alla guida dell'Istituto

Ieri pomeriggio, lunedì 3 maggio, si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente di Osimo, costituito da Marco Anselmi, membro designato dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Gilberta Giacchetti, rappresentante della Regione Marche, Francesco Pirani ed Enrico Taliani de Marchio, eletti dal Consiglio comunale di Osimo in rappresentanza rispettivamente della maggioranza e della minoranza.

Convocato dal presidente uscente Matteo Biscarini per il passaggio di consegne e il saluto di fine mandato, il nuovo Cda ha eletto all’unanimità come presidente dell’Istituto la dott.ssa Gilberta Giacchetti, dirigente medico presso la Clinica di Endocrinologia degli Ospedali Riuniti di Ancona, già Presidente della A.S.S.O. e Assessore al Comune di Osimo. Prima donna eletta presidente nella storia dell’ente, la Giacchetti ha dichiarato la volontà di lavorare di squadra con tutti i membri del Cda nell’interesse dell’Istituto e della collettività e l’intenzione di avviare fin da subito collaborazioni sinergiche con gli enti e gli istituti scolastici del territorio. Nella prossima seduta del Consiglio Comunale di Osimo è prevista la designazione in surroga del membro rappresentante del Comune di Osimo, dopo la rinuncia del professor Pietro Alessandrini.