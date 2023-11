Cinque sanzioni e zero riscossioni, l’ordinanza antibivacco non verrà riproposta. Silvetti: "Trasformata in battaglia politica”

ANCONA - L'ordinanza anti-bivacco non sarà rinnovata: "Non era un fenomeno diffuso, c'è stata utile per fare una fotografia del fenomeno in quel momento". Parole del sindaco Daniele Silvetti, che in consiglio comunale ha risposto alla doppia interrogazione dei consiglieri Carlo Maria Pesaresi (Ancona Diamoci del noi) e Francesco Rubini (Altra Idea di Città-Ancona Città Aperta). L'ordinanza ha portato a 5 sanzioni, nessuna riscossione e alcun ricorso. O meglio, un ricorso c'è stato ma, spiega il sindaco, non contro la sanzione bensì contro l'atto amministrativo stesso.

"L'ordinanza ha riguardato le stesse 10 o 12 persone gia identificate dalla questura- ha spiegato Silvetti- alcuni sono ancora in attesa di asilo politico. Era stata posta la disponibilità dei servizi sociali per forire alloggio in situazione di emergenza, con doccia calda e un tetto. Sistemazione provvisoria, in attesa di una piu consona. L'impugnazione dell'atto è singolare- ha proseguito Silvetti- il dialogo non si affronta nelle aule di Tribunale. Il ricorso presentato sarà improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse- ha puntualizzato Silvetti, che poco prima dell'interrogazione era al telefono con il Tar- su questa storia si vuole cercare il dialogo o fare una battaglia politica? Quest'ultima sarebbe legittima, ma almeno sappiamo di cosa parliamo. L'ordinanaza era di fine agosto, si poteva impugnare subito e non alla fine sapendo che sarebbe scadutoail 31 ottobre. Comunque non è intenzione riproporla, perché non si tratta di un fenomeno diffuso e i fatti specifici hanno riguardato poche persone note alle autorità".

Dure le repliche: "E stata’ l’ordinanza ad essere usata come strumento di propaganda, non il ricorso, proprio perché non c’era essenzialità o urgenza" ha detto Pesaresi. Rubini: "