ANCONA - Il sindaco Daniele Silvetti ha firmato due distinte ordinanze mirate a contrastare i fenomeni di abuso delle sostanze alcoliche e le relative conseguenze negative sulla sicurezza, il decoro urbano e la quiete pubblica in orari serali e notturni, in particolare nel quartiere P iano San Lazzaro e in piazza del Plebiscito.

Piano San Lazzaro

Al Piano è vietato, a qualsiasi ora, consumare bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche, aree private ad uso pubblico e aree private aperte al pubblico, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo presso i dehors autorizzati . Nel dettaglio: a partire dal settimo giorno successivo dalla pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line del Comune di Ancona, fino al 31/01/2024, nel perimetro che ricomprende: piazza Ugo Bassi, corso Carlo Alberto, via Pergolesi, il tratto di via Giordano Bruno da via Pergolesi a via Scrima, il tratto di via Scrima da via Giordano Bruno a via Loreto, via Loreto, il tratto di via Cristoforo Colombo tra piazza Ugo Bassi a via Ascoli Piceno, piazza d'Armi e, infine, il tratto di via Torresi tra piazza Ugo Bassi e via della Montagnola, è vietato, a qualsiasi ora, consumare bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche, aree private ad uso pubblico e aree private aperte al pubblico, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo presso i dehors autorizzati;

Piazza del Plebiscito

Viene ordinato che gli esercizi pubblici che si affacciano su piazza del Plebiscito e nelle vie che vi accedono (ossia Pizzecolli, Bonda, Aranci, Gramsci, Orefici, Beccheria, Matteotti nel tratto compreso tra via Bernabei e via Zappata) restino chiusi dalle ore 02.00 alle 07:00 e gli esercizi pubblici che si affacciano direttamente su piazza del Plebiscito e su via Gramsci, nelle giornate prefestive, dopo le ore 24:00, non possono somministrare bevande alcoliche, fatta eccezione per quegli esercizi che, fino ad un’ora successiva alla chiusura, per evitare lo stazionamento degli avventori nei pressi del locale, sono dotati di personale addetto ai servizi di controllo.