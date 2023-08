Acquistabile da chiunque, equiparato a una canna da pesca: cosa dice la legge sul trasporto e uso del fucile subacqueo

ANCONA - E' acquistabile anche online e non servono autorizzazioni. Unici vincoli: per il suo utilizzo bisogna avere più di 16 anni, non può essere armato se non in acqua e a oltre 500 metri dalla costa "laddove ci siano spiagge frequentate da bagnanti". Infine, deve essere scarico quando si esce dall'acqua. Non inganni l'appellativo di "fucile subacqueo", perché per il resto la normativa vigente (come confermato anche dalla Guardia Costiera) lo equipara di fatto a una normale canna da pesca o all'arpione di una felucca.

Esistono diversi modelli in commercio, acquistabili anche online con un prezzo che varia tra le 30 e le 150 euro. Dipende dalla tipologia: la più diffusa è quella con caricamento a molla. In questo caso il fucile viene armato come una balestra o una fionda. Più sofisticati e costosi i modelli con caricamento a gas. Per comprare un fucile subacqueo anche online, in pratica, non viene chiesta la carta d'identità. Se nel caso di Sirolo è stato usato per uccidere un uomo, dipende dall'uso che se ne fa e sotto la propria responsabilità. Qualsiasi tentativo di demonizzare la pesca sportiva sarebbe quindi ingiustificato.

Si può trasportare liberamente un fucile subacqueo nel bagagliaio di un'auto? Si, purché non sia armato. Si può portare anche se non accompagnato da altra attrezzatura subacquea? Si, perché essendo uno strumento utilizzato per la pesca in apnea può essere usato anche senza muta o bombole. Come per le canne da pesca, non esistono censimenti vincolanti. Il pescatore sportivo si registra sul sito dell'ex Ministero delle Politiche Agricole dove segnala la tipologia di pesca che intende effettuare, ma si tratta di una iscrizione con finalità puramente statistiche.