Esce nonostante l'obbligo di dimora, vede gli agenti e si nasconde dietro un'auto: arrestato

Pur essendo gravato da obbligo di dimora gira per il Piano e, quando si accorge della Volante della polizia si acquatta dietro un'auto nella speranza di non essere visto. Ma gli agenti si accorgono di lui, lo riconoscono, e lo arrestano. E' quanto accaduto ieri sera intorno alle 21. I polizziotti sono scesi dall'auto e lo hanno trovato dietro un'auto accovacciato come un marine.

L'uomo di 40 anni, conosciuto dai poliziotti e già noto alle forze dell'ordine, non doveva trovarsi lì in quanto gravato della misura di sorveglianza speciale con obbligo di dimora in altro comune. Così è stato portato in questura per gli accertamenti di rito ed è stato arrestato.