Due nuovi mezzi entrano a far parte del parco veicoli del Comune. Il sindaco: «Più sicurezza per gli anconetani»

ANCONA - Nell’ambito delle politiche di miglioramento della capacità operativa della Protezione Civile comunale, sono stati presentati questa mattina i due nuovi mezzi che entrano a far parte del parco veicoli a disposizione dell'Amministrazione. Annunciata anche una campagna di informazione per implementare il gruppo dei volontari della Protezione civile comunale. Presenti il sindaco Daniele Silvetti e il vicesindaco e assessore alla Protezione Civile, Giovanni Zinni.

Questi mezzi si aggiungono all’esistente auto 4x4 e pertanto oggi la Protezione Civile del Comune di Ancona dispone di tre mezzi pronti ad essere operativi in caso di necessità. Uno di questi, il Dacia Duster 4x4 è stato acquistato grazie ad un progetto del 2021 a cui il Comune, tramite il Gruppo Comunale dei volontari, ha partecipato e promosso dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Il progetto del Comune è stato accettato e finanziato per circa i due terzi della spesa complessiva; il rimanente lo ha finanziato l’Amministrazione Comunale. Oltre al veicolo e ai lampeggianti di servizio sono stati acquistati dispositivi di protezione individuale per i volontari, una torre faro, un gruppo elettrogeno, una motosega e una pompa idraulica. Si tratta di attrezzature utili a migliorare la capacità operativa d’intervento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile in caso di diverse situazioni di emergenza.

Il mezzo Toyota Hylux Pick UP 4x4 è stato invece interamente finanziato con fondi di bilancio comunale ed è un veicolo estremamente tecnico, pensato per le attività anche su terreni off road difficili. Si unisce ai mezzi tecnici già in dotazione alla Direzione Manutenzioni favorendo così una risposta adeguata a situazioni di necessità e urgenza che dovessero verificarsi nel nostro territorio. "Non è solo questione di decoro "- ha spiegato il Sindaco Daniele Silvetti -. Gli eventi che si susseguono ci impongono una cultura di prevenzione sempre più puntuale e articolata. Dotarci di strumenti nuovi per operare in termine di prevenzione, presenza ed efficienza è necessario e ci induce ad investire in questa direzione e nella programmazione. Ringrazio il dirigente ing. Capannelli che sovraintende ad un settore così sensibile e a tutti tecnici e i volontari che si applicano con impegno per garantire la sicurezza ai cittadini”.

“Esprimo un ringraziamento ai Responsabili delle Direzioni e dei Servizi nonchè a tutti i componenti dell’Ufficio Economato e ai tecnici dell’Ufficio di Protezione Civile che si sono adoperati al meglio per l’ottenimento di questo risultato – commenta il vice sindaco e assessore alla Protezione Civile, Giovanni Zinni -. Anche i mezzi e le attrezzature contribuiscono a migliorare la risposta della struttura comunale di Protezione Civile per la gestione e superamento di una eventuale emergenza Il nostro obiettivo è quello di implementare il servizio che viene svolto in questo ambito per una pronta risposta alla popolazione da parte della nostra struttura in caso di necessità. L'obiettivo strategico- conclude l'assessore alla Protezione civile Giovanni Zinni- è quello di implementare il più possibile il gruppo dei volontari: abbiamo messo a bilancio un contributo di 10.000 euro per una campagna di sensibilizzazione e reclutamento di nuove adesioni"