Controlli al Piano, serie irregolarità in avvisi ed etichettature: multati due negozianti

ANCONA - Operazione Alto Impatto, controllate al Piano 107 persone e 53 veicoli. In un locale di via Lotto sono state trovate irregolarità come la mancata esposizione del cartello con gli orari di esercizio, oltre alla mancata SCIA di un frigorifero per la vendita di bevande alcoliche. Sanzionato il titoalre per 4mila euro. Gli agenti hanno accertato, inoltre, che nell'esercizio erano presenti più di 1500 prodotti privi di etichettatura in italiano.

In un negozio di via Giordano Bruno, il titolare é stato sanzionato di 1.300 euro, per aver omesso di esporre al pubblico i prezzi in vendita dei prodotti freschi di frutta e verdura, nonchè per l'assenza del cartello di divieto di fumo.