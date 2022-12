Un Natale speciale con il biglietto d’auguri disegnato da Zerocalcare

ANCONA - Nei dieci Spazio Filatelia del territorio e negli Uffici Postali con sportello filatelico della provincia di Ancona è in vendita al rpeszo di 3 euro il biglietto di auguri su disegno di Zerocalcare, interpretazione natalizia dalla sua opera «L’elenco telefonico degli accolli». Il biglietto è disponibile anche online su filatelia.poste.it. Nell’occasione è possibile richiedere anche gli annulli dedicati con date di utilizzo fino al 5 gennaio 2023. Negli Uffici Postali con sportello filatelico il bollo da utilizzare è rettangolare in abbinamento al datario mobile in uso, mentre negli Spazio Filatelia sono presenti bolli tondi con datario mobile.