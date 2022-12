Natale a Casa Hermes con Monsignor Dal Cin, Guazzaroni: «Un gesto importante»

LORETO - Un incontro speciale e desiderato quello di Natale a Casa Hermes. Anche quest’anno, infatti, il centro lauretano è stato omaggiato dalla visita di Monsignor Fabio Dal Cin, Arcivescovo di Loreto, che si è presentato nella mattinata del 25 dicembre per celebrare la prima parte della Santa Messa di Natale e per incontrare gli ospiti della struttura. Un incontro molto partecipato dal punto di vista emotivo e spirituale che ha rinnovato il valore che Casa Hermes e più in generale la Fondazione Opere Laiche Lauretane rappresenta, come ha spiegato il Presidente Federico Guazzaroni, per la comunità del territorio. Un benedizione, quella portata da Monsignor Dal Cin, che ha il significato di vicinanza verso la struttura, verso gli ospiti, ma anche verso i circa cento dipendenti del centro che quotidianamente si impegnano nel condurlo e nel farne una realtà d’eccellenza. «Siamo davvero orgogliosi della visita di Monsignor Dal Cin – afferma il presidente Guazzaroni – un atto di testimonianza verso il Centro, che ci spinge a confermare casa Hermes come un punto di riferimento di Loreto e del territorio circostante. Per noi è stato importante contare proprio a Natale sulla presenza dell’Arcivescovo, e ci auguriamo di poterlo avere con noi nuovamente in futuro dando continuità ad un rapporto che ci onora profondamente».