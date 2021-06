Riapre il Multiplex Giometti Cinema alla Baraccola: ora è ufficiale

E' ufficiale la riapertura dell'ex Uci Cinemas alla Baraccola di Ancona. La presentazione avverrà il prossimo 30 giugno in un conferenza stampa

ANCONA - Verrà presentata il prossimo 30 giugno, in una conferenza stampa con i giornalisti, la riapertura ufficiale al pubblico del Multiplex Giometti Cinema della Baraccola. Ad un anno dall'addio di Uci Cinemas quale gestore della struttura, Giometti ha confermato la riapertura dei 9 schermi presenti all'interno del cinema. «Annunciamo il ritorno della gestione della strutura al gruppo Giometti Cinema - si legge in una nota - torna in attività una delle multisale più importanti del Centro Italia».