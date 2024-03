I sex toys sono venduti in bella vista. Maxi multa per il titolare di un negozio

JESI - Il titolare vendeva sex toys senza alcuna delimitazione per impedire la visione ai minori e senza autorizzazione. L'uomo, proprietario di un negozio cinese lungo il viale della Vittoria, dovrà pagare una maxi multa.

Il fatto

La polizia è intervenuta nelle scorse ore in un negozio cinese di Viale della Vittoria. I controlli hanno permesso di accertare la vendita non autorizzata di sex toys: circa 400 prodotti esposti negli scaffali in libera vendita, senza alcuna delimitazione di settore tale da impedire la visione ai minori e senza autorizzazione. Per altre tipologie di prodotti di uso alimentare, si è accertata l’assenza di Scia. Per questo i poliziotti hanno elevato nei confronti del titolare sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a circa 22mila euro. I sex toys sono stati sequestrati.