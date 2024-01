Acrobazie in moto fuori dalla scuola, picchia il poliziotto che lo insegue: davanti al giudice patteggia

SENIGALLIA - Lo show in moto, davanti alla scuola, ripreso anche con i cellulari degli studenti che lo guardavano divertiti era andato avanti per giorni. A tutto gas un 20enne percorreva via Rosmini impennando e creando situazioni di pericolo. Acrobazie in una strada pubblica. Inseguito da un poliziotto della stradale alla fine era stato fermato e arrestato ma durante la cattura avrebbe reagito picchiando l’agente che riportó 20 giorni di prognosi. Ieri il motociclista, un giovanissimo di Ancona, ha patteggiato la pena a 8 mesi davanti alla giudice Francesca Grassi. Era difeso dall’avvocato Michele Carluccio. Parte offesa il poliziotto, rappresentato dall’avvocato Ruggero Tomasi. L’arresto si era concluso il 9 ottobre scorso, sul lungomare, dopo un inseguimento rocambolesco arrivato fino alla statale 16.

L’agente aveva visto la moto sfrecciare, passare davanti alla sede della stradale che si trova nella stessa via della scuola Ipsia-Itis. Era in borghese e salì sullo scooter pa raggiungerlo e digli di fermarsi. Imponendogli l’alt si era presentato come poliziotto. Il 20enne però era fuggito passando con la moto, senza targa, sul marciapiede. Arrivato in fondo alla via aveva trovato un altro poliziotto che si era messo in mezzo alla strada per farlo fermare ma ha tirato dritto anche lì. Sbeffeggiando l’agende era fuggito per poi cadere nei pressi di una rotatoria. Per fare il dito medio al poliziotto aveva perso stabilità sulla moto ed era caduto. La fuga era poi proseguita a piedi, verso la ferrovia, non prima però di aver spinto a terra e colpito l’agente più volte. Alla fine era stato preso da altri agenti intervenuti nel frattempo nella caccia al motociclista.