Malore improvviso mentre è in scooter, cade a terra e muore: inutili i soccorsi

ANCONA - Un uomo di 65 anni è deceduto oggi pomeriggio mentre viaggiava in scooter lungo via Rismondo. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe stata colta da un malore improvviso, probabilmente un infarto, che lo ha fatto cadere dallo scooter. Il primo ad intervenire è stato un medico presente nella zona che ha tentato in tutti i modi di salvargli la vita. Purtroppo non c'è stato niente da fare. Sul posto anche gli operatori della Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118 ed i carabinieri. Per il 65enne ogni soccorso è stato vano.

