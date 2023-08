Il trattore precipita nel dirupo, agricoltore muore sul colpo

MONSAMPIETRO MORICO (Fermo) - Il suo trattore precipita in un dirupo di 60 metri, agricoltore muore sul colpo. L'uomo aveva 70 anni. Inutili i soccorsi, per i quali si era levato in volo anche l'eliambulanza. Le cause della tragedia, avvenuta oggi pomeriggio, sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco e personale del Soccorso Alpino.