Malore in spiaggia, muore davanti agli altri bagnanti

ANCONA - Malore a Numana, per il bagnante non c'è nulla da fare. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, si è trattato di un malore. L'uomo, turista abituale di 82 anni, sarebbe andato in arresto cardiaco mentre era sotto l'ombrellone di uno stabilimento. Inutile il soccorso prestato inizialmente da due volontari della Croce Gialla fuori servizio.

Sul poso è poi intervenuta la Croce Rossa con l'idroambulanza di stanza a Numana e il 118, ma non è stato possibile salvare l'uomo. Si era levata in volo anche l'eliambulanza, inutilmente.