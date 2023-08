Ancora una tragedia, il corpo di un uomo trovato in spiaggia

FANO - Il cadavere di un 69enne è stato trovato ieri in spiaggia a Fano. Il corpo è stato trovato da un ragazzo, raggiunto poi dal personale della spiaggia e dai soccorritori. Non c'era più nulla da fare. Il 69enne, originario di San Costanzo, sarebbe morto per un malore ma saranno gli accertamenti di polizia giudiziaria a chiarire con esattezza le cause del decesso.

Si tratta della seconda tragiedia in appena 24 ore sulle spiagge fanesi: un 70enne infatti è morto lo scorso 20 agosto dopo aver accusato un malore in acqua.