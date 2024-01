Tragedia alla Cnh, la vittima è l'imprenditore Simone Filipponi: aveva 55 anni

JESI - Simone Filipponi, 55 anni, stava lavorando sul tetto dell'azienda CNH Industrial di via Leone XIII quando il tetto è crollato e lui è caduto a terra perdendo la vita. Il dramma questa mattina, poco dopo le 10. L'uomo, titolare di una ditta di Castelbellino, sarebbe scivolato, cadendo sopra una porzione di tetto che non ha retto al suo peso. Un volo di circa 7 metri che non gli ha lasciato scampo. I soccorsi sono stati allertati subito ma per l'imprenditore non c'è stato niente da fare.

Secondo una prima ricostruzione il 55enne si trovava presso la ditta che produce mezzi agricoli per effettuare una manutenzione sul tetto. Sulla vicenda è intervenuta anche l'Ugl: "E' doveroso fermare tragedie del genere e rafforzare le misure di sicurezza". Cordoglio anche da parte del sindaco di Castelbellino Andrea Cesaroni: "L’Amministrazione Comunale di Castelbellino esprime, a nome dell’intera Comunità, la propria partecipazione al dolore della famiglia, dei colleghi e delle persone vicine alla vittima. Le circostanze, la dinamica e le eventuali responsabilità saranno oggetto di chiarimenti. Non è accettabile che si possa morire per lavorare".