Sanità in lutto: addio al dottor Sergio Baldini: l'ex dirigente medico aveva 74 anni

ANCONA - Sanità e sport in lutto per la scomparsa del dottor Sergio Baldini. In pensione dal 2018, Baldini, per circa 15 anni medico sociale della società anconetana Nuova Folgore, è stato dirigente medico del reparto di Emiodialisi dell'Inrca di Ancona.

Tra le mansioni ricoperte anche quella di direttore sanitario della Croce Gialla di Ancona. Sergio Baldini è scomparso nelle scorse ore a 74 anni. «Purtroppo ci ha lasciato il nostro Dott. Baldini Sergio - si legge nella pagina Facebook della Nuova Folgore - da circa 15 anni medico sociale della nostra società, una persona seria, buona, gentile e generosa. Lo ricordiamo esultante in panchina alla vittoria del campionato Regionale Juniores, alla trasferta a Parigi con gli esordienti, dove la sua simpatia ci ha lasciato estere fatti. Sempre presente al campo anche negli ultimi tempi dove non era in gran forma. Il presidente e tutti noi della Nuova Folgore Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia. Ci mancherai dottore».