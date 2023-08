Il fratello lo cerca invano, uomo trovato morto in casa

ANCONA - Il fratello lo cerca al telefono, lui non risponde. E' stato trovato morto in casa da diversi giorni. Tragedia al Pinocchio per un pensionato di 74 anni. Il corpo è stato trovato ieri pomeriggio da vigili del fuoco e polizia. I soccorritori erano stati allertati, invano, proprio dal familiare che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Il decesso, secondo un primo accertamento, risale a cause naturali. Prevista comunque l'autopsia.