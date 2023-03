Città in lutto per la morte di Marcello Mosconi, l'ex agente di commercio aveva 83 anni

ANCONA - E' morto ad 83 anni Marcello Mosconi, ex agente di commercio e personaggio tra i più noti in tutto il capoluogo. Ricercato, colto e sempre elegante: Mosconi era la memoria storica della città. Famose le sue passeggiate dal Piano fino al Passetto in cui regalava una parola a tutti quelli che si fermavano con lui.

Mosconi è deceduto nelle scorse ore all'Inrca di Ancona dove era ricoverato da circa una settimana a seguito di un infarto. Era stato operato ma le sue condizioni sono crollate repentinamente fino al decesso. L'83enne lascia la sorella Mirella ed i fratelli Massimo e Marco. I funeralli verranno celebrati questa mattina (sabato) alle ore 11 presso la sala del commiato del cimitero di Tavernelle.