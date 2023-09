Politica in lutto, addio all'ex deputato e sindaco Luigi Rinaldi

ANCONA - Lutto nella politica, addio a Luigi Rinaldi. L'ex deputato della Repubblica per il collegio di Ancona è scomparso oggi. "L'Amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell'onorevole Luigi Rinaldi, deputato della Repubblica per il collegio di Ancona, per tre legislature- si legge in una nota del Comune- alla Camera aveva fatto parte delle Commissioni Affari Sociali, Bilancio e Tesoro, Igiene e Sanità Pubblica. Nato a Serra Sant'Abbondio nel 1938, era stato sindaco nel Comune di Sassoferrato dal 1980 al 1995 e dal 1999 al 2009. Alla famiglia e alla collega dell'ufficio stampa Margherita Rinaldi le più sentite condoglianze".