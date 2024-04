Malore mentre è in sella allo scooter, Gianni è morto così. Fissati i funerali del commerciante

ANCONA - Verranno celebrati lunedì, alle 14.30, i funerali di Gianni Sabbatini, commerciante anconetano di 68 anni, morto nella giornata di ieri a causa di un malore improvviso. L'uomo, titolare della tabaccheria della stazione ferroviaria, si trovava in sella al suo scooter quando, nei pressi di via Rismondo, è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. A prestare il primo soccorso è stato un medico che però non ha potuto fare nulla per salvarlo.

Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona, i carabinieri e l'automedica del 118. Il figlio di Gianni Sabbatini, Milo, è un noto avvocato anconetano. Il rito funebre verrà celebrato nella chiesa Santa Maria dei Servi.