Tragedia in montagna, precipita mentre scala una parete rocciosa: morto Franck Migliorati

PESARO - Stava scalando la falesia Balza della Penna a Piobbico quando è precipitato nel vuoto ed ha perso la vita. La morte di Franck Migliorati, 53 anni, originario di Città di Castello, ha sconvolto l'intera comunità aretina dove l'uomo era molto conosciuto.

Chi era Franck Migliorati

Nato in Francia, si era trasferito da piccolo in Umbria. Viveva a Città di Castello e lavorava in un'azienda tifernate. Era un climber ed era socio del Gruppo Speleologico Valtiberino Cai Sansepolcro e della sezione tifernate del Cai, il Club alpino. La sezione è presieduta da Moravio Del Gaia, che oggi dice: "Sono meravigliato che un incidente così sia successo a un arrampicatore di livello come lui". Chi lo conosceva lo descrive infatti come uno scalatore "molto esperto", che aveva aperto itinerari anche su pareti di roccia particolarmente impegnativa. Del Gaia, istruttore, conosceva bene Migliorati: i due erano stati in cordata insieme nella scalata di una parete rocciosa.

"Migliorati - spiega - aveva seguito anche corsi di livello avanzato frequentando un'apposita scuola. Aveva aperto percorsi impegnativi, ad esempio sul monte Nerone". Era un grande appassionato di montagna, nel tempo libero che il lavoro gli lasciava, si dedicava spesso alle scalate, ma non solo: era anche un grande amante della corsa e all'attivo aveva numerose maratone.