Titolare del Jujube e simbolo del Passetto, addio a Errante Regni: fatale un malore in casa

ANCONA - Un malore fatale in casa mentre era con sua moglie. E' morto così Errante Regni, figura conosciutissima in tutto il capoluogo e storico titolare della discoteca Jujube, una delle più famose degli anni '70 e '80. Simbolo del Passetto, dove amava prendere il sole durante l'estate, è stato colto da un malore lunedì mattina. Ad accorgersi di quanto accaduto è stata la moglie che ha subito allertato il 112. Purtroppo all'arrivo dei soccorritori per Errante Regni non c'era ormai più niente da fare.

Regni aveva portato nel capoluogo artisti come Peppino Di Capri e Gianni Versace, riuscendo a calamitare l'interesse del pubblico di tutta la riviera adriatica. La notizia della sua scomparsa è circolata molto velocemente sui social network. In tanti lo hanno voluto ricordare per l'ultima volta scrivendo un proprio pensiero nel gruppo Facebook "Noi che andavamo al Jujube quando ancora c'era Errante".