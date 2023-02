Addio a Carlo Montanari, l'uomo è morto a 81 anni: era stato presidente dell'associazione lotta all'amianto

SENIGALLIA - E' morto all'età di 81 anni Carlo Montanari, ex presidente dell'associazione lotta all'amianto. L'uomo è venuto a mancare nella giornata di oggi a seguito di un inctus che lo aveva colpito una decina di giorni fa. Carlo Montanari lascia suo figlio Ciro, giornalista molto conosciuto in tutto il territorio, la moglie Antonietta e l'altra figlia Elisa.

Toccanti le parole di suo figlio Ciro: «Per dieci giorni ha sofferto tantissimo, ma ha lottato con tutto se stesso, perché non voleva morire. Lui che esattamente 20 anni fa aveva scoperto il primo dei tre tumori che con il tempo aveva combattuto e vinto, lui che con L'ALA, associazione lotta all'amianto ha vinto battaglie nazionali facendo risarcire parecchie centinaia di migliaia di euro a lavoratori vittime dell'amianto, lui che ha rifondato la pallacanestro femminile a Senigallia dopo momenti devastanti, lui che amava la vita come non mai. Oggi l'ha lasciata per sempre. Riposa in pace papà»