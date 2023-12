Soffoca la moglie malata per non farla urlare, fissata la data del processo per il marito di Valeria Baldini

SENIGALLIA - E' stata fissata per il 19 febbraio prossimo l'udienza preliminare per Marino Giuliani, 80 anni, accusato di aver ucciso la moglie Valeria Baldini, 77 anni, a Filetto di Senigallia. Il delitto si era consumato il 21 ottobre dello scorso anno. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio del pm Rosario Lionello è stata fissata l'udienza che si terrà davanti alla gup Francesca De Palma. L'anziano è accusato di omicidio preterintenzionale (oltre l'intenzione di uccidere) e potrebbe decidere, con il suo difensore, l'avvocato Edoardo Massari, di essere processato con un rito alternativo che, in caso di condanna prevede lo sconto di pena fino ad un terzo. Baldini aveva messo una mano davanti alla bocca della moglie, la mattina in cui si è consumato il dramma, coprendole naso e bocca. Non voleva farla urlare perché era mattina presto e il figlio della coppia ancora dormiva. La 77enne soffriva da tempo di una malattia degenerativa che la portava spesso ad urlare.

Quella mano, premuta forse più del necessario stando alle accuse, aveva soffocato la donna. II marito aveva dato subito la versione dei fatti al carabinieri, intervenuti in casa su segnalazione del 118, che aveva trovato la donna ormai deceduta per soffocamento. Inizialmente l'anziano era stato arrestato e collocato ai domiciliari ma dopo due mesi era tornato libero.