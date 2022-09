Addio al “nobile” Giovanni Battaglia, era il proprietario di palazzo la Pusterla

ANCONA- Ha lasciato profondo sgomento in tutta la comunità anconetana e jesina la morta di Giovanni Battaglia che si è spento ieri - 4 settembre - all’età di 58 anni a causa di un brutto male che lo ha afflitto negli ultimi mesi. Non sono bastate le cure per il “nobile”, erede di una famiglia tra le più importanti nelle Marche con diversi possedimenti terrieri (Battaglia era proprietario di palazzo La Pusterla a Jesi), che è morto all’ospedale di Torrette circondato dall’affetto dei suoi cari.

I funerali saranno celebrati domani, 6 settembre, alle ore 12 alla chiesa del Sacro Cuore di Ancona, la tumulazione nella tomba di famiglia a Cingoli. Lascia la figlia Ludovica, la compagna Maria Luisa, e tutti i parenti e amici che lo hanno assistito in vita e negli ultimi mesi.