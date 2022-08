Progettò la Vescovara, si è spento a 66 anni l’architetto Fabio Belelli

OSIMO- Osimo piange Fabio Belelli, 66 anni, stimato e conosciuto architetto che fu impegnato nello sviluppo della città, tra le principali firme del nuovo quartiere della Vescovara, dove lui stesso viveva in via Cagiata. Malato da tempo, si è spento giovedì sera attorniato dall'affetto della moglie Paola, delle figlie Elisa e Giovanna e dei fratelli Fiorenza e Fabrizio. In tanti ne ricordano non solo la professionalità ma anche la sua simpatia, chiamandolo col soprannome di Foffo.

Il sindaco Pugnaloni su Facebook: «Era una persona solare, sempre sorridente e disponibile, quante volte a discutere di urbanistica e del futuro della nostra città. Quando saliva le scale del Comune già sentivi il suo entusiasmo e l'amore per il suo lavoro. Lascia troppo presto la nostra terra, i suoi consigli sempre preziosi».