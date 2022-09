Addio al dottor “Sandro” Burattini: era lo storico farmacista del paese

CAMERANO- Si è spento all’età di 81 anni, dopo una lunga malattia, il dottor Alessandro Burattini storico farmacista di Camerano. Aveva ereditato la sua farmacia dal suocero Mario Bernardi, padre della moglie Elena, e fondatore del Camerano Calcio. La sua morte ha lasciato profonda tristezza in tutto il paese che lo apprezzava come uomo e come dottore. Lascia le figlie Costanze e Vittoria, i fratelli Francesco Tonino e Giampaolo e la sorella Elvira.

I funerali si terranno oggi pomeriggio – 30 settembre - presso la Chiesa dell'Immacolata Concezione di Camerano.