Silvia, il suo sorriso si è spento a 49 anni dopo una lunga malattia: la fisioterapista di Villa Igea lascia due figli

ANCONA - Ha combattuto per anni contro un male incurabile che purtroppo non le ha lasciato scampo. E' morta questa mattina Silvia Campobassi, 49 anni, fisioterapista presso la Casa di Cura Villa Igea. Silvia lascia il marito Andrea Cingolani ed i figli Filippo e Giulia. Suo padre, Nando, è un personaggio molto noto nel mondo del calcio, componente dell'Aiac ed ex allenatore di molte società anconetane.

Cordoglio da parte dell'Aiac Regionale e Provinciale di Ancona: «Il nostro grupppo provinciale e regionale si stringe attorno al nostro Presidente Onorario Nando Campobassi per la perdita della sua adorata figlia Silvia. Alla famiglia giungano le nostre più vive e sentite condoglianze» I funerali verranno celebrati lunedì 17 ottobre nella chiesa di Santa Maria dei Servi. L'orario è ancora da definire.