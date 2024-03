Una foto fuori sentiero, il terreno che cede e la caduta nel vuoto. La donna è morta davanti a marito e figli

ANCONA - Voleva ammirare il paesaggio e per questo si sarebbe sganciata dal gruppo per raggiungere un punto più esposto fuori sentiero per scattare alcune foto. Improvvisamente il terreno, in una zona vietata a causa del suolo sconnesso, avrebbe ceduto, facendola cadere nel vuoto. Un volo di circa 100 metri che putroppo non le ha lasciato scampo. E' questa la ricostruzione del dramma avvenuto nella tarda mattinata di oggi nei pressi del sentiero del Lupo, sul Monte Conero. Vittima una 53enne originaria della Repubblica Ceca.

L'arrivo dei soccorsi ed il ritrovamento del corpo | VIDEO

La donna era in compagnia del marito, delle due figlie e del fidanzato italiano di una di loro. Ben equipaggiati, utilizzando anche scarpe da trekking, hanno camminato lungo il sentiero 302 fino a pochi metri dal famoso sasso con la scritta Passo del Lupo. A quel punto la donna si sarebbe allontanata fino ad una crestina, in un punto vietato, dove in tanti si fermano per scattare foto e ammirare il paesaggio. Secondo il racconto dei presenti il terreno avrebbe ceduto inghiottendo la 53enne sotto gli occhi dei suoi familiari. Sarebbe stato proprio il fidanzato di una delle figlie ad allertare i soccorritori. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino e l'elisoccorso con a bordo il medico. Dopo circa 2 ore il cadavere della donna è stato ritrovato. Il medico, calato con il verricello, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il corpo della donna è stato poi caricato a bordo dell'elicottero.