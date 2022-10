Droga nascosta in camera da letto e nel balcone, in più viaggiavano su un'auto rubata: fidanzati in arresto

MONTEMARCIANO - Nascondevano hashish nel balcone del loro appartamento ed in camera da letto. Inoltre viaggiavano a bordo di un'auto risultata rubata qualche mese fa in Puglia. I due, un ragazzo di 24 anni e la sua compagna 30enne, sono stati arrestati nella mattinata di ieri.

Ad intervenire i carabinieri della stazione di Montemarciano che hanno perquisito l'abitazione della coppia. I due ragazzi infatti da tempo erano sospettati di essere coinvolti in traffici di stupefacenti. In casa nascondevano 100 grammi di hashish, nascosti tra camera da letto e balcone. Nel corso dell'operazione i militari hanno scoperto che per i loro spostamenti i due fidanzati utilizzavano un'autovettura risultata rubata alcuni mesi fa in Puglia. Il mezzo è stato ritrovato a pochi metri dalla loro abitazione e per questo sono stati anche denunciati per ricettazione.

Dopo l'arresto entrambi sono stati collocati ai domiciliari. Questa mattina saranno tradotti presso il Tribunale di Ancona per l’udienza di convalida dell’arresto.