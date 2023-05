Molestata da un uomo, chiede aiuto suonando i campanelli di un palazzo

ANCONA - Molestata dopo il suo arrivo in città, in piena notte. È accaduto ieri ad una 29enne di fuori. Ad importunarla è stato un 30enne dell’Europa dell’est. La giovane ha cercato aiuto suonando i campanelli di un palazzo. È riuscita a rifugiarsi dentro un ascensore. L’uomo, all’arrivo della polizia, ha cercato di fuggire nascondendosi sotto ad una vettura parcheggiata ma è stato preso dagli agenti. La giovane è stata affidata alle cure dei sanitari e si è riservata di fare denuncia. La polizia invece ha denunciato l’uomo per molestie, resistenza ed è stato multato per ubriachezza.